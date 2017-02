Xavier Vanhonsebrouck spreekt vanavond fans OMS Ingelmunster toe

Vanaf volgend seizoen smelten OMS Ingelmunster en KFC Izegem samen tot KFC Mandel United. Het doel: sportief en commercieel op een hoger niveau kunnen meedraaien en tegen 2026 als profclub in eerste klasse B aantreden.

Volgend seizoen start de fusieclub in het gemeentelijk sportstadion van Ingelmunster, maar eens het nieuwe stadion in Izegem afgewerkt is, volgt een definitieve verhuizing naar de Pekkersstad. En dat zint vooral de supporters van OMS Ingelmunster. Zij lieten op sociale media duidelijk hun ongenoegen blijken en roepen zelfs op om tijdens de thuiswedstrijd tegen Pepingen van zaterdagavond massaal OMS-sjaals te verbranden.

Om de gemoederen te bedaren, zal OMS-voorzitter Xavier Vanhonsebrouck vanavond om 18.30 uur in café Biljart Palace in Ingelmunster, het clublokaal van OMS, de fans toespreken.

