Live OMS Ingelmunster en KFC Izegem smelten samen in K.F.C. Mandel United

09:42

Om 11.30 uur: historische persconferentie

Deze middag om 11.30 uur wordt in het Bierkasteel in Izegem een persconferentie gehouden die wellicht de fusie zal aankondigen tussen KFC Izegem en OMS Ingelmunster.

Er werd discretie gevraagd rond het onderwerp van de persconferentie, maar op de sociale media en onder de supporters gonst het al dagen van de geruchten : "Er is een fusie op til !", luidt het daar onomwonden.

Het is trouwens niet de eerste keer dat de transfergeruchten de kop op steken. Begin deze eeuw stond KFC Izegem al dicht bij een fusie met het toenmalige KSV Ingelmunster, maar die samensmelting sprong toen af. Ingelmunster ging toen in zee met RC Harelbeke, maar al gauw werd in Ingelmunster een nieuwe club opgericht. Maar nu gaat Ingelmunster straks voor een tweede keer op in een fusie.

De besturen van beide clubs konden het al jarenlang goed met elkaar vinden en in 2014 ontkrachtte KFC Izegem de geruchten over een fusie, maar ontkende het de gesprekken niet.

Bij een fusie zou de club in tweede amateurklasse gaan spelen, de reeks waarin KFC Izegem uitkomt. OMS Ingelmunster is momenteel de leider in derde amateurklasse. In Izegem bouwt men momenteel een nieuw stadion, daardoor zal het eerste elftal wellicht in Ingelmunster gaan spelen waar nog de accommodatie aanwezig is van toen de club in tweede klasse actief was.

Alle nieuws - de nieuwe fusieploeg KFC De Mandel United gaan heten - vanop de persconferentie is hier te volgen.