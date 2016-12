Zdenek Stybar neemt deel aan cyclocross in Bredene

Dat bevestigde zijn team Etixx-Quick Step woensdag in een persbericht. Stybar neemt deel aan de crossen in Loenhout (DVV Verzekeringen Trofee, 29 december) en Bredene (30 december).

"Ik ben blij nog eens te kunnen crossen", stak de Tsjech van wal. "Ik ga proberen vooraan mee te strijden, maar dat zal zeker niet eenvoudig worden nu ik mijn focus sinds enkele jaren op de weg heb gelegd. Bovendien staat in beide crossen een sterk deelnemersveld aan de start."

Zowel in Loenhout (2008) als in Bredene (2010 en 2013) kon Stybar als eens winnend over de meet rijden.

Momenteel is de Tsjech nog op trainingskamp met Etixx-Quick Step in het Spaans Calpe. Of Stybar ook aan de start van het Wereldkampioenschap in het Luxemburgse Bieles (29 januari), is nog niet bekend.

(BELGA)