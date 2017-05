Yves Lampaert wint Gullegem Koerse, volledig podium voor Quick-Step Floors

Lampaert kreeg de zege cadeau van Vermote. Na 171 kilometer bolden ze hand in hand over de eindmeet.

Ook voor de 73ste editie mocht Gullegem Koerse op een fantastisch deelnemersveld rekenen met Greg Vanavermaet, Philippe Gilbert, Yves Lampaert, Jens Debusschere, Jurgen Roelandts en nog veel andere toprenners. Het was dan ook drummen bij de start om een foto of handtekening te bemachtigen. Langs het parcours was het ook drummen, maar dan om een drankje, hotdog of ijsje te bemachtigen. Ondanks het minder warme weer moest menig keel toch gesmeerd worden.

Vrij snel vormde zich een omvangrijke kopgroep met daarbij onder anderen Yves Lampaert, Loïc Vliegen en Julien Vermote. Een groepje met Kenny Dehaes, Jens Debusschere, Tim Declercq en de Fransman Florian Senechal ging in de tegenaanval en kreeg in volle finale aansluiting met de koplopers. Dat was het sein voor het duo Lampaert-Vermote om opnieuw aan de boom te schudden. Niemand reageerde, mede door het knappe afstoppingswerk van Declercq. De twee mochten uitmaken wie het zou halen. Tot een sprint kwam het evenwel niet. De ploegmaats reden hand in hand over de streep. Declercq wist nog solo naar een derde plaats te fietsen en maakte zo het Quick-Step-feestje compleet. Manager Patrick Lefevere zag het graag gebeuren. Hij won de kermiskoers zelf in 1977.

Het publiek genoot en zakte vervolgens af naar de afterparty waar Willy Sommers de zon in ieders hart liet.

(TGM - Foto Coghe)

De top 10

1. Yves Lampaert

2. Julien Vermote

3. Tim Declercq op 0:53

4. Benjamin Verraes 1:37

5. Lawrence Naesen

6. Ylber Sefa (Alb) 1:40

7. Loïc Vliegen 1:46

8. Kenny Dehaes 1:50

9. Jens Debusschere 1:59

10. Mark Mc Nally (GBr);

