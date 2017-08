Yves Lampaert verdedigt Belgische kleuren op WK tijdrijden in Noorwegen

Campenaerts kroonde zich enkele weken geleden nog tot Europees kampioen tijdrijden bij de mannen elite. Op het BK in juni was Yves Lampaert hem echter te snel af. De tijdrit bij de mannen elite wordt op woensdag 20 september gereden. Vorig jaar ging de wereldtitel in het Qatarese Doha voor de vierde keer naar de Duitser Tony Martin.

Bij de vrouwen verdedigt Ann-Sophie Duyck de Belgische kleuren.

Bij de beloften trekken Nathan Van Hooydonck en Senne Leysen naar Bergen, Stan Dewulf werd aangeduid als reserve. Bij de vrouwen nemen er geen Belgische beloften deel.

Sébastien Grignard en Ilan Van Wilder zijn de tijdrijders bij de junioren, Loran Cassaert en Remco Evenepoel zijn in die categorie de reserven. Bij de meisjes juniores rijden Shari Bossuyt en Alana Castrique in de Belgische kleuren in Noorwegen.

De selecties voor de wegritten worden op maandag 4 september bekendgemaakt. Bij de mannen elite kan bondscoach Kevin De Weert het maximumaantal van negen renners selecteren. België is als leider van de UCI Nation Ranking een van de tien landen die met een volledige ploeg aan de start mag komen. Bij de vrouwen mag België als nummer zeven op de UCI-ranglijst zes rensters selecteren. De top vijf - Nederland, Australië, Italië, de Verenigde Staten en Groot-Brittannië - kan een beroep doen op het maximum van zeven renners.

(BELGA)