Yves Lampaert stunt in de Ronde van Spanje

Yves Lampaert was na de openingsetappe - een ploegentijdrit - al de beste geklasseerde landgenoot op de 7e plaats, op enkele seconden van de Australische leider Dennis Rohan. De eerste rit in lijn leek op een massaspurt te gaan uitdraaien, tot Quick-Step in de slotkilometers een nummertje opvoerde. Yves Lampaert kreeg plots een kleine voorsprong en de nationale kampioen tijdrijden stond die niet meer af. Hij kwam met een kleine voorsprong over de streep en ook dankzij enkele bonificatieseconden pakt hij de rode leiderstrui over van Rohan. Met Edward Theuns en Tom Van Asbroeck eindigden er trouwens nog twee Vlamingen in de top 10.

Top 10:

1. Yves Lampaert (Bel/QST) de 203.4km in 4u36:13 (gem. 44.182705km/u)

2. Matteo Trentin (Ita/QST) op 0:00

3. Adam Blythe (GBr/ABS) 0:00

4. Edward Theuns (Bel/TFS) 0:00

5. Sacha Modolo (Ita/UAD) 0:00

6. Michael Schwarzmann (Dui/BOH) 0:00

7. Tom Van Asbroeck (Bel/CDT) 0:00

8. Daniel Oss (Ita/BMC) 0:00

9. Patrick Konrad (Oos/BOH) 0:00

10. Vincenzo Nibali (Ita/TBM) 0:00

Stand:

1. Yves Lampaert (Bel/QST)

2. Matteo Trentin (Ita/QST) op 0:01

3. Daniel Oss (Ita/BMC) 0:03

4. Rohan Dennis (Aus/BMC) 0:17

5. Tejay van Garderen (VSt/BMC) 0:17

6. Nicolas Roche (Ier/BMC) 0:17

7. Julian Alaphilippe (Fra/QST) 0:18

8. Wilco Kelderman (Ned/SUN) 0:18

9. Chris Froome (GBr/SKY) 0:21

10. Wout Poels (Ned/SKY) 0:21

(Belga - foto's Belga)