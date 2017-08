Rohan Dennis reed als eerste van zijn team over de finish in Nîmes en is dus ook de eerste leider in deze Vuelta. "Vandaag verliep alles volgens plan", aldus de Australische hardrijder van BMC. "Even vreesden we nog Team Sky, maar zij kwamen uiteindelijk ook tekort."

BMC was de enige ploeg die met een tijd van 15:58 onder de 16 minuten dook en daarmee drievoudig wereldkampioen in deze discipline Quick-Step Floors versloeg.

(Belga - foto Belga)