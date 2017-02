Yves Lampaert na val Boonen: "Val is nooit goed voor het vertrouwen"

"Het gebeurde heel snel", aldus de Ingelmunsternaar. "Ik wilde aanzetten, maar Tyler Farrar maakte voor mij een manoeuvre en ik moest even in de remmen knijpen. Tom raakte mijn wiel en lag tegen de grond." Boonen reed na de finish meteen door naar de ploegwagen bij het Naseem Park. Hij liep bij zijn valpartij vooral schaafwonden op aan de rug, dij en een beetje bloed vloeide ook aan zijn rechterelleboog. Eens aan het wagenpark vroeg hij naar zijn ploegmaat Lampaert om na te gaan wat er fout liep in de sprint, maar die had nog wat verplichtingen aan de meet en was nog niet bij de ploeg.

Na wat overleg met ploegleider Wilfried Peeters keerde Boonen terug met de fiets naar het hotel met enkele andere renners. Wat later gaf Lampaert meer tekst en uitleg. "De valpartij gebeurde op zo'n 500 meter van de meet", vermoedde hij. "Ik ging net de sprint aanzetten en voor mij reed Farrar: hij ging naar links, maar plotseling week hij weer af naar rechts waardoor ik even in de remmen moest. Tom raakt mijn achterwiel en valt. Dat is dikke pech. Verdorie, dat zal hem toch geen deugd doen, een val is nooit goed voor het vertrouwen. Spijtig."

Intussen bevestigde zijn team dat Boonen gewoon start woensdag in de tweede etappe.

Tyler Farrar (Dimension Data) was zich van geen kwaad bewust. "We reden met de ploeg aan de rechterzijde van de weg", deed hij zijn verhaal. "We openen de sprint, ik maak ruimte en ik doe niets verkeerd. Ik hoop dat alles in orde is met Tom, maar ik denk niet dat er mij veel te verwijten valt."

