Yves Lampaert en Tim Declercq mogen met Quick-Step naar de Vuelta

De Belgische WorldTour-formatie nam met het West-Vlaamse koppel Yves Lampaert en Tim Declercq twee landgenoten op in zijn selectie.

Quick-Step rekent in het hooggebergte op Bob Jungels en David de la Cruz om een sterk eindklassement te rijden. Julian Alaphilippe is hersteld van zijn knieblessure - waardoor hij de Tour moest missen - en rijdt zijn eerste grote ronde van het seizoen.

Voor Tim Declercq wordt het zijn debuut in een grote ronde. Yves Lampaert startte vorig jaar al in de Ronde van Spanje en finishte toen als 113e.

"We hebben een jonge selectie met enkele ervaren renners", legde ploegleider Geert Van Bondt uit. "Met dit team zouden we op elk terrein uit de voeten moeten kunnen en overal moeten kunnen meestrijden om ritwinst. We gaan dus vol goede moed en zelfvertrouwen van start in Nîmes."