Wout van Aert volgt zichzelf op als wereldkampioen, Gianni Vermeersch eindigt achtste

Het was Mathieu van der Poel die een kanonstart nam en meteen iedereen onder druk zette. Enkel Kevin Pauwels kon de Nederlander aanvankelijk volgen op het parcours dat na één nacht dooi en regen was herschapen in een modderpoel met ijsplassen. Voor outsider Tom Meeusen was het WK voorbij nog voor hij het besefte. Op een heuveltje brak hij zijn kader en moest hij te voet voort. Een zinloze missie, want het was nog bijna een halve ronde tot de eerste materiaalpost. Meeusen gaf er dan ook de brui aan.

Vooraan aarzelde Van der Poel niet, Pauwels had het moeilijk in zijn wiel en Van Aert hing rond de zevende, achtste positie en leek niet bij machte om de Nederlander te volgen. Een lekke band zorgde ervoor dat Pauwels het wiel van Van der Poel verloor en na een ronde telde de Nederlander vier seconden voorsprong op Pauwels, 17 op Van Aert.

Die voorsprong zou evenwel zakken in de tweede ronde toen Van der Poel kreeg af te rekenen met een lekke band. Van Aert kwam wat dichter, maar aansluiten deed hij nog niet. Pas in de vierde ronde sloot Van Aert, nadat Van der Poel voor een derde keer lek reed, aan bij de Nederlander. De verwachte tweestrijd kwam er dan toch en even kregen we een duel op het scherp van de snee.

Intussen werd achter hen de wedstrijd ontsierd door tal van lekke banden. Zo moest Lars Boom uit de wedstrijd stappen nadat hij vijf lekke banden kreeg te verduren en geen reserveonderdelen meer had. Gianni Vermeersch reed naar eigen zeggen zeven of acht keer lek, Lars van der Haar zes keer en dus werd er voortdurend gewisseld.

De fiets van Van Aert leek het best aangepast aan de omstandigheden, hij reed maar één keer lek. Van der Poel deed dat viermaal en de laatste keer kostte hem wellicht de wereldtitel. Hij werd te ver van de materiaalpost met pech geconfronteerd, wat voor veel tijdverlies zorgde. Hij verspeelde te veel krachten en raakte niet meer vooraan. Van Aert pakte zijn tweede wereldtitel op rij, Van der Poel moest vrede nemen met zilver.

In de strijd om het brons speelde pech andermaal zijn rol en vielen Vanthourenhout, Van der Haar en Sweeck terug. Uiteindelijk veroverde Pauwels de derde plek. Gianni Vermeersch eindigde als achtste, Michael Vanthourenhout werd 17de.

