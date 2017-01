Wietse Bosmans pakt de zege in Zonnebeekse Kasteelcross

Wietse Bosmans (Beobank-Corendon) heeft zaterdag de 33e editie van de Kasteelcross in het West-Vlaamse Zonnebeke gewonnen. De 25-jarige Antwerpenaar bleef na een solo, die hij halfcross opzette, Vincent Baestaens voor. Michael Vanthourenhout, opgehouden door een valpartij, werd derde. Klaas Vantornout eigende zich de vierde plaats toe, Joeri Adams werd vijfde. Voor Bosmans was het de derde zege van het seizoen.

Valpartij

Na een snelle start zonderden zich op het einde van de eerste ronde vier renners af. Dat waren Vincent Baestaens, Wietse Bosmans, Michael Vanthourenhout en de Franse kampioen Clément Venturini. Op het spekgladde parkoers stapelden de valpartijen zich op. Bosmans moest zo even lossen, maar kon al snel weer aansluiting vinden bij de kopgroep. Venturini versnelde, maar Bosmans zorgde na vier ronden voor de samensmelting. Vanthourenhout nam daarna resoluut de leiding, maar op een smalle strook probeerde Venturini over te nemen. De twee haakten in elkaar en smakten tegen de grond. Meteen mochten zij een kruis maken over hun winstkansen.

Bosmans en Baestaens lieten het niet aan hun hart komen en trokken fors door. Niet veel later schudde Bosmans Baestaens van zich af. Een trio met Joeri Adams, Klaas Vantornout en de Tsjech Michael Boros leek om de derde plaats te zullen strijden, maar Vanthourenhout was dan al aan een schitterende remonte begonnen. Op twee ronden van het einde kwam hij bij zijn teamgenoot Vantornout. Eenzame leider Bosmans trok de slotronde in met een voorsprong van 0:29 op Baestens en 0:51 op Vanthourenhout en Vantornout. Hij kwam niet meer in de problemen en kon uitgebreid het zegegebaar maken. Op de erelijst volgt hij de Nederlander Mathieu van der Poel op, die dit jaar, net als Wout van Aert, niet aan de start kwam.

(Belga)