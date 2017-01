Tom Vandenbussche Opinie

West-Vlamingen op zoek naar eremetaal in Oostende

Dit weekend vinden aan het strand en de paardenrenbaan van Oostende de Belgische kampioenschappen veldrijden plaats. Onze provincie verzamelde de voorbije vijf edities maar liefst tien gouden medailles, maar de kans dat we dat gemiddelde kunnen aanhouden, is eerder klein. Toch mogen we in bijna elke categorie hopen op eremetaal.