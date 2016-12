West-Vlaams goud voor Peirens, Lauryssen, Vermeersch, Verdonck, Van de Kerckhove en Braet

De eerste- en tweedejaarsnieuwelingen reden een gezamenlijke wedstrijd, maar een aparte titelstrijd. Desselgemnaar Yente Peirens, vorige winter Belgisch kampioen bij de eerstejaars, liet in een sprint met twee Jasper Dejaegher achter zich, nadat beiden vanaf de start met zijn tweeën hadden gedomineerd. Medefavoriet Jelle Vermoote kwam in de eerste bocht ten val, kon nog komen aansluiten, maar strandde finaal op luttele seconden van zijn twee rivalen. "Na de start ging Jelle in de eerste bocht onderuit", vertelt Peirens. "Het tempo ging vlug de hoogte, w...