Wereldkampioene Thalita de Jong is de beste in Bredene

Het was de 23-jarige De Jong die meteen het eerste initiatief nam en het tempo in de wedstrijd bepaalde. Enkel Ellen Van Loy slaagde er een tijdlang in de Nederlandse te volgen, maar in de voorlaatste ronde ontdeed Thalita de Jong zich van Ellen Van Loy. Jolien Verschueren, opnieuw genekt door een slechte start, kon op haar beurt Alicia Franck bijbenen en in volle finale achter zich houden. Verschueren legde zo beslag op de vierde plaats. Joyce Vanderbeken eigende zich de vijfde plaats toe.

"Het parcours omvat hier veel bochten waardoor je steeds moet draaien en keren. Tijdens de verkenning lag het er hard en bevroren bij, maar eens we aan onze wedstrijd moesten beginnen was de temperatuur al gestegen en was het opletten geblazen in de bochten omdat die er dan glibberig bijlagen", stelde Thalita de Jong. "Ik wou de wedstrijd meteen heel lastig maken. Dat deed ik met Ellen Van Loy, Alicia Franck en Elle Anderson. Maar deze laatste twee moesten er al vlug af waardoor ik met Ellen Van Loy een perfecte metgezel in de aanval had. Op twee ronden van het einde ging ik versnellen en meteen moest Van Loy er ook af. Ik kon het hoge tempo een tijdlang vasthouden waardoor ik de wedstrijd met een zege kon afsluiten."

(BELGA)