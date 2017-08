Wereldkampioen Peter Sagan wint opnieuw in Ardooie

In de derde etappe was de 27-jarige Slovaak woensdag na 185 kilometer van Blankenberge naar Ardooie de snelste in een massasprint. Edward Theuns werd tweede, de Fransman Rudy Barbier derde. Met Loic Vliegen (5e), Jonas Rickaert (7e) en Bert Van Lerberghe (9e) eindigden er naast Theuns nog drie Belgen in de top tien.

De 23-jarige Zwitser Stefan Küng (BMC) behield de groene leiderstrui. Hij heeft vier seconden voor op de Pool Maciej Bodnar en vijf op Sagen en de Nederlander Tom Dumoulin.

Voor Sagan, maandag al winnaar van de openingsetappe, is het de tiende zege van het seizoen en de negende in de WorldTour. Eerder won hij Kuurne-Brussel-Kuurne (1.BC), twee ritten in de Tirreno-Adriatico, een rit in de Ronde van Californië, twee in de Ronde van Zwitserland en etappes in de Ronde van Frankrijk en de Ronde van Polen. In zijn carrière zit Sagan nu aan 99 overwinningen. Ook vorig jaar won hij twee etappes in wat toen nog de Eneco Tour heette, met daarbij de rit van Blankenberge naar Ardooie.

In de vierde etappe leggen de renners donderdag op een glooiend parkoers 154,2 kilometer af. Start en aankomst zijn in Lanaken, waar de finish op de Nijverheidslaan licht hellend is.

(BELGA)