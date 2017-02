Wereldkampioen Nieuwenhuis klopt Eli Iserbyt bij beloften in Superprestige in Hoogstraten

De wereldkampioen klopte Eli Iserbyt na een spannende strijd bij de beloften. Quinten Hermans vervolledigde het podium in Hoogstraten. Het was de Nederlander Sieben Wouters, goed voor brons op het WK bij de beloften in Luxemburg, die als eerste het veld indook. In zijn zog volgde landgenoot Nieuwenhuis, drie Telenet-Fidea Lions: Thijs Aerts, Quinten Hermans en Nicolas Cleppe, en tot slot Eli Iserbyt.

Een rondje bleef dit zestal samen, na een paar versnellingen van Nieuwenhuis kregen we na een kwartiertje een leiderstrio: Nieuwenhuis, Iserbyt en Cleppe. Die laatste zou onder het gebeuk van Nieuwenhuis ook de rol moeten lossen. Het duo, de huidige wereldkampioen en met Iserbyt die van 2016, maakte er een spannende strijd van en pas in het slot moest Iserbyt Nieuwenhuis laten lopen in de modderstrook richting finish. De eerste zege in de regenboogtrui voor de Nederlander.

Leider Quinten Hermans ziet Joris Nieuwenhuis naderen in het klassement van de Superprestige. Hij telt nu 101 punten, slechts vier meer dan de Nederlander. Nicolas Cleppe staat met 80 punten op een derde plaats.

(Belga)