Wereldkampioen Iserbyt springt naar de zege in Baal

Gosse van der Meer schoot als beste uit de startblokken en nam zowat heel de beginfase voor zijn rekening. Daarna kwam Thijs Aerts aan het commando. De Belgische kampioen sloeg meteen een kloofje op Nicolas Cleppe en van der Meer. Een ontketende Aerts reed steeds verder weg en in de achtervolging kregen Cleppe en van der Meer het gezelschap van Quinten Hermans, Eli Iserbyt en Adam Toupalik. Wereldkampioen Iserbyt probeerde de kloof op Aerts te verkleinen, maar zijn werk draaide op niets uit. Half koers liep de voorsprong van Aerts op naar twintig seconden en leek hij gewonnen spel te hebben.

"Deze overwinning is voor de familie De Clercq"

Nicolas Cleppe, ploegmaat van de leider, probeerde immers het tempo uit de achtervolgende groep te halen, maar Iserbyt en Toupalik lieten zich niet ringeloren. De wereldkampioen ging opnieuw vol in de tegenaanval en kon met nog anderhalve ronde voor de boeg aanpikken bij Aerts. Iserbyt ging vanaf dan geen enkele keer meer van de kop. Hij legde een verschroeiend tempo op, maar Aerts brak niet meteen. Pas in de absolute finale kon Iserbyt zich, door te springen over de balken, van Aerts ontdoen. Met enkele meters voorsprong kwam de wereldkampioen solo over de streep. Quinten Hermans liet Toupalik nog achter voor de laatste podiumplek. "We kregen vanmorgen te horen dat de vader van Mario De Clercq overleden is. Dat gaf me toch extra kracht om zo diep te gaan" klonk het achteraf bij de wereldkampioen. "Ik hoop dat deze overwinning toch een lichtpuntje kan zijn in de donkere dagen van de familie De Clerq", besloot de man van Marlux Napoleon Games.