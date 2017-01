VIDEO Zo klinken grote kanonnen van veldritpeloton uit de mond van stemmenimitator uit Gistel

Mathieu Van der Poel, Lars van der Haar, Tom Meeusen, Klaas Vantornout, en nog enkele anderen: niemand is veilig voor de grappen en grollen van stemmenimitator Glenn Dekeyser uit Gistel. In aanloop naar het WK Cyclocross blikte hij zijn eigen versie van Sportweekend in. En dat ziet er zo uit.