Vermeersch en Vanthourenhout wél, Vantornout niét geselecteerd voor WK veldrijden

Naast Van Aert bestaat de zevenkoppige selectie uit (in alfabetische volgorde) Tom Meeusen, Tim Merlier, Kevin Pauwels, Laurens Sweeck, Michael Vanthourenhout uit Wingene en Gianni Vermeersch uit Klerken. Jens Adams, Jim Aernouts en ook Torhoutenaar Klaas Vantornout zjin aangeduid als reserves.

"Gianni Vermeersch heeft de voorbije weken zeer sterke wedstrijden gereden", aldus de bondscoach. "Dat was niet altijd te zien aan zijn resultaten door de pech waarmee hij af te rekenen kreeg, maar op basis van de sportieve criteria verdient hij een plekje in deze selectie. Hij is bijzonder strijdvaardig, niet altijd de leukste jongen om tegen te koersen, maar op een WK rijdt hij tegen een buitenlander, dus daar heb ik dan geen enkel probleem mee", lachte hij.

(Belga)