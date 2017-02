Vanthourenhout en Vermeersch halen top vijf in Leuven

Het betekende voor de 22-jarige Van der Poel ook de zesde overwinning in zes veldritten, na het WK in Luxemburg, waar hij werd verslagen door Wout van Aert.

De voorlaatste manche van de Soudal Classics bleef aanvankelijk een gesloten wedstrijd. Op de razendsnelle omloop bleven alle toppers en subtoppers in elkaars buurt. Pas na twintig minuten koers viel de eerste beslissing, toen Laurens Sweeck en Mathieu van der Poel wegreden uit het pelotonnetje. Alleen Kevin Pauwels en Michael Vanthourenhout konden de kloof nog dichten.

Dat Wout van Aert niet zou meedoen voor de overwinning, was op dat moment al duidelijk. De wereldkampioen gaf een lusteloze indruk en kon amper zijn wagonnetje aanhaken bij een tweede groep, met daarin ook Jim Aernouts, Gianni Vermeersch, Vincent Baestaens en Tom Meeusen. Die laatste was in de beginfase tot achtervolgen aangewezen door een lekke band.

Voorin probeerden de vier elk om beurt om een kloofje te slaan, maar dat lukte geen van hen. Bij het ingaan van het laatste wedstrijdkwart kreeg Van der Poel het even moeilijk, maar de verstandhouding van de drie andere was niet optimaal en dus kon de Nederlandse kampioen opnieuw aansluiten. In de slotronde werd hij een tweede keer in de verdediging gedwongen: Pauwels versnelde, zijn ploegmaat Vanthourenhout liet een kloofje vallen. Na een foutje van de Kempenaar kon Van der Poel opnieuw aansluiting vinden. Ook Sweeck kreeg het kloofje nog gedicht en trok zelf de spurt op gang. Tegen de versnelling van Van der Poel had hij echter, net als Pauwels, geen antwoord. Pauwels sprintte naar de tweede plek, Sweeck werd derde. Vanthourenhout en Gianni Vermeersch vulden de rest van de top vijf. Van Aert werd pas tiende. Dat is het slechtste resultaat van dit seizoen voor de wereldkampioen.

(Belga)