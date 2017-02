Van der Poel wint Noordzeecross in Middelkerke, Gianni Vermeersch (Klerken) knap vijfde

De Nederlander Mathieu van der Poel heeft zaterdag de Superprestigecross in Middelkerke gewonnen. De Nederlander haalde het afgescheiden voor wereldkampioen Wout van Aert. Laurens Sweeck werd derde. Mathieu Van der Poel is meteen ook de eindlaureaat van de Superprestige 2016-2017. Net als in de daguitslag, zijn ook in het eindklassement Wout Van Aert tweede (113 punten) en Laurens Sweeck (92 punten) derde.