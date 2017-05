Van der Poel wint in Moorsele, Philippe Gilbert nieuwe leider

Na 199 kilometer van Knokke-Heist naar Moorslede was de 22-jarige Van der Poel de snelste van een kopgroep van dertien. De Nederlander haalde het in de sprint van Belgisch kampioen Philippe Gilbert (Quick Step), die de leiderstrui overneemt van de Fransman Bryan Coquard (Direct Energie). Van der Poel stapt uit de wedstrijd om komend weekend een Wereldbekermanche mountainbike te rijden in het Duitse Albstadt. Wereldkampioen veldrijden Wout van Aert (Veranda's Willems-Crelan) finishte op de derde plaats.

Vrijdag staat de derde etappe op het programma, een individuele tijdrit over 13,4 kilometer met start en aankomst in Beveren. De rittenkoers eindigt zondag in Tongeren.

(Belga)