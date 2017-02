Van Avermaet wint Omloop Het Nieuwsblad, West-Vlaming Sep Vanmarcke knap derde

Wereldkampioen Peter Sagan, olympisch kampioen Greg Van Avermaet en Sep Vanmarcke trokken met ruim een minuut voorsprong richting de meet op de Gentse Emile Clauslaan. Net als vorig jaar was Van Avermaet de Slowaak te snel af. Vanmarcke, in 2012 winnaar van de Omloop, moest tevreden zijn met de derde plaats. De Italianen Fabio Felline en Oscar Gatto vervolledigden de top vijf. Met Oliver Naesen (7e) en Jasper Stuyven (8e) waren nog twee Belgen in de top tien terug te vinden.

