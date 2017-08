Tom Dumoulin is eindwinnaar BinckBank Tour, Sep Vanmarcke eindigt als twaalfde

De slotetappe werd gewonnen door Jasper Stuyven (Trek-Segafredo). Stuyven hield zijn ultieme inspanning vol op de Muur van Geraardsbergen en haalde het voor Philippe Gilbert (Quick-Step Floors) en Dumoulin. De top vijf werd vervolledigd door de Slowaakse wereldkampioen Peter Sagan en Tiesj Benoot.

Op de erelijst volgt Giro-winnaar Dumoulin zijn landgenoot Niki Terpstra op. Tim Wellens won in 2014 en 2015. Voor de slotetappe telde hij vier seconden achterstand op Dumoulin, maar de renner van Lotto Soudal kon zich nooit mengen in de strijd om de eindzege. In de eindstand is Wellens tweede op 17 seconden, Stuyven vervolledigt het podium op 46 seconden.

Sep Vanmarcke eindigde als dertiende op één seconde van Jasper Stuyven. In de eindstand staat Vanmarcke op de twaalfde plaats (02:27). Net na hem volgt Jens Keukeleire op 02:37 van Tom Dumoulin.

(Belga)