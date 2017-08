Timothy Dupont wint de GP Jef Scherens

"Ik schud hier in Leuven een hele hoop frustraties van mij af. Het voorseizoen is door allerlei problemen in duigen gevallen. Als je dan een lastige koers, die deze GP Scherens toch wel is, kan winnen is dat super", stelde de renner van Veranda's Willems-Crelan. "Ik heb nu nog het najaar om me te tonen. Hopelijk is met deze overwinning de trend gezet. Vorig jaar won ik omzeggens bijna elke week. Het leek allemaal zo gemakkelijk te gaan. Wel, ik heb dit jaar gezien dat winnen helemaal zo gemakkelijk niet is".

Tijdens de BinckBank Tour eerder deze maand werd Dupont door de ploegleiding nog naar huis gestuurd na een dispuut met ploegleider Michiel Elijzen. "Grote problemen waren er niet", legt hij uit. "Ik had met Michiel Elijzen een woordenconflict. Dat was het. Maar we zijn grote mensen en alles is al lang uitgepraat. Michiel heeft misschien wel de juiste keuze gemaakt door me naar huis te sturen. Vandaag kan ik antwoorden met de pedalen en toon hiermee aan de ploeg dat ik het nog kan. Ik kan redelijk goed relativeren en voor mij is die zaak helemaal afgesloten. In Veenendaal was ik ook al goed maar deze overwinning doet enorm veel deugd. Kenny Dehaes ging de sprint van heel ver aan omdat Sean De Bie nog voor het peloton uitreed. Ik nestelde me in het wiel van Dehaes en kon er op het gepaste moment uitkomen. Nummer één is binnen", straalde Dupont.

(Belga - foto's Belga)