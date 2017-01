Timothy Dupont wil tonen dat hij geen eendagsvlieg is in het peloton

Timothy Dupont koerste vorig jaar bij Veranda's Willems, op continentaal niveau. De ploeg fuseerde met Crelan-Vastgoedservice tot het procontinentale Veranda's Willems-Crelan. "Heel veel is er niet veranderd", vindt de Bredenaar. "Ook vorig jaar was de begeleiding al erg professioneel. Aan de structuur is hier en daar wat geschaafd, maar voor de renners zelf is er niet zo gek veel gewijzigd."

Dupont kon na zijn successeizoen naar WorldTour-ploegen, maar besloot om te blijven op een lager niveau. "In de eerste plaats omdat ik me hier thuis voel. Ik ken de ploeg, ik heb hier met Kristof De Kegel de perfecte trainer die me naar het hoogste niveau heeft gebracht en met hem wil ik graag blijven werken. Als je een stap hoger zet, naar zo'n World Tour-ploeg, dan ben je daar vaak één van de vele renners. Hier word ik in de watten gelegd, is de ploeg rond mij gebouwd, staat iedereen 100 procent achter mij en dat voelt goed. Stel dat ik bij Katusha had getekend, dan had ik er toch een andere rol gekregen. Hier voel ik me goed en ik denk dat we ook een mooi programma kunnen rijden."

"Met vertrouwen starten"

Vorig jaar boekte hij 16 overwinningen. Kan hij dat evenaren? "Veel zal afhangen van de ploeg. Hoe sterk die is. Ik zal natuurlijk ook enkele andere wedstrijden rijden, op een hoger niveau en dan is het altijd afwachten." De ambitie is alvast groot. "Ik heb geen schrik om het seizoen te starten. Ik heb vorig jaar vertrouwen opgedaan en met dat vertrouwen start ik ook aan het nieuwe seizoen. Ik wil tonen dat ik geen eendagsvlieg ben en bevestigen in 2017. Graag ook in iets grotere wedstrijden. Het zou geweldig zijn als ik op het podium kan staan na een koers van buiten categorie, zoals Kuurne-Brussel-Kuurne, of nog hoger, na een wedstrijd van WorldTour-niveau. Misschien krijgen we als ploeg niet zoveel kansen om WorldTour-wedstrijden te rijden, maar de kansen die we krijgen, wil ik graag grijpen. Zo droom ik van het podium van Gent-Wevelgem. Dat is niet onrealistisch, ik ben snel, ik kan die hoeveelheid kilometers aan. Kijk maar naar het BK van vorig jaar, waarin ik veertiende werd. Ook nu is het BK trouwens een doel. In Antwerpen zou ik graag op het podium staan."

Kuurne-Brussel-Kuurne

Dupont start zijn seizoen met de GP Cycliste La Marseillaise (29 januari). Daarna volgen de Ster van Bessèges (1 tot 5 februari), de Clasica de Almeria (12/02) en Kuurne-Brussel-Kuurne (26/02). "De Omloop Het Nieuwsblad rijd ik niet. Tijdens het Belgische openingsweekend wil ik me honderd procent op Kuurne-Brussel-Kuurne focussen."

(Belga)