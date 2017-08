Tim Wellens wint zesde rit in de BinckBank Tour

Na 196,9 kilometer tussen startplaats Riemst en aankomstplaats Houffalize was Wellens in een spurt met twee sneller dan zijn metgezel Tom Dumoulin (Sunweb). De Nederlander neemt wel de leiderstrui over van zijn landgenoot Lars Boom (LottoNL-Jumbo).