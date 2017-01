Tim Declercq bij Quick Step Floors: "Niet voor eigen glorie, maar die van anderen"

Hij koerste de voorbije seizoenen bij Topsport Vlaanderen-Baloise en speelt voortaan in een hogere liga. "Ik koers hier om de ploegmaten bij te staan", kent hij zijn rol. "Niet voor eigen glorie, maar die van anderen."

De ploeg kon na het vertrek van Stijn Vandenbergh en Nikolas Maes wel een extra werkkracht in de klassieke kern gebruiken en dus klopte manager Patrick Lefevere bij de 27-jarige Declercq aan de deur. "Dit is de ploeg van mijn dromen", zegt hij. "Als kleine jongen volgde ik altijd al de kleurrijke truitjes van toen nog Mapei in het peloton, nu mag ik hier zelf koersen. De aanpassing verliep vlot, ik voelde me hier al heel snel thuis, veel jongens kende ik ook al uit het peloton en dat hielp wel."

Delen Ik kan een finale rijden, maar ik ben niet explosief genoeg om het af te maken

"Ik zou mezelf nog niet meteen de nieuwe Vandenbergh noemen. Ik reik nog maar tot aan zijn enkels. Stel dat ik ooit zou kunnen realiseren wat hij voor de ploeg heeft gedaan, wel dan zal ik met grote trots terugkijken op mijn carrière. Ik heb nu een beetje stress voor die eerste koersen, want ik moet me hier nog volop bewijzen, maar het is gezonde stress. Ik weet wat de ploeg van me verwacht, mijn rol is duidelijk: de eerste uren van de koers op kop rijden, de wedstrijd mee controleren. Een ploeg heeft ook knechten nodig, niet iedereen kan kopman zijn en ik mik hier niet, toch zeker niet in mijn eerste jaar, op een persoonlijk resultaat. Ik kan een finale rijden, maar ik ben niet explosief genoeg om het af te maken. Laat mij maar mijn ding doen voor de ploeg en ik ben ervan overtuigd dat ik hier nog heel veel kan leren, ook tactisch, in de wedstrijden zelf, zal ik ongelooflijk veel opsteken bij dit team."

Declerq rijdt zijn eerste koers voor Quick-Step Floors in Argentinië, aan de zijde van Tom Boonen in de Vuelta a San Juan, van 23 tot 29 januari.

(BELGA)