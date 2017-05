Sylvain Chavanel rijdt Jens Debusschere met ritwinst uit het roze

Chavanel is na zijn eerste zege van het seizoen ook de nieuwe leider. Hij neemt het roze over van Jens Debusschere (Lotto Soudal). In de Vierdaagse van Duinkerke was Chavanel ook in 2014 al eens ritwinnaar. In 2002 en 2004 was hij de eindwinnaar van de Franse rittenkoers. De vijfde en voorlaatste etappe brengt het peloton zaterdag over 184,8 kilometer van Boeschepe naar Kassel. In deze koninginnenrit moet de Kasselberg liefst 21 keer beklommen worden.