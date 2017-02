Sven Nys aan de start van Mountainbike Beach Challenge in Knokke-Heist

Een jaar na zijn officieel afscheid als wielrenner staat Sven Nys samen met zijn boezemvriend Sven Vanthourenhout volgende zondag 5 maart aan de start van de Mountainbike Beach Challenge in Knokke-Heist. En dit met veel ambitie, want de twee Svens blijven nog altijd trainen en beschikken over een perfecte conditie.

Ook beloftevolle veldrijder Laurens Sweeck is van de partij. Sweek, die getraind wordt door Marc Herremans, is een echte zandspecialist. De Mountainbike Beach Challenge vindt plaats op zondag 5 maart, bij de Watersportclub RBSC Duinbergen om 11.15 uur.

(DM)