Stijn Devolder zaterdag kopman bij Veranda's Willems-Crelan

Daar zal ook het verdere verloop van het voorjaar voor de renners besproken worden. Woensdag gaat men van daaruit ook de Omloop Het Nieuwsblad verkennen. Stijn Devolder zal zaterdag de kopman zijn.

"We blazen verzamelen in 'De Poort' te Velzeke", aldus ploegleider Ivan De Schamphelaere. "Van daaruit gaan we de Omloop Het Nieuwsblad verkennen tot aan de Lange Munte. We werken dus omzeggens bijna de hele wedstrijd van zaterdag af."

Het team houdt van woensdag tot donderdag ook een kort teambuildingsmoment. "We moeten zaterdag opboksen tegen vijftien WorldTour-teams", vervolgt De Schamphelaere. "We zijn zonder meer één van de outsiders, maar gaan ons zeker laten opmerken. We willen publiciteit halen en dat kan door al eens mee te glippen in een vroege vlucht. Als troef hebben we Stijn Devolder achter de hand. Die ontpopte zich ondertussen bij ons team tot ware kapitein en motivator. Hij is zeker een meerwaarde en ik hoop dat hij dit seizoen nog enkele keren kan schitteren zoals hij dat voorheen meermaals deed in zijn carrière. Stijn Devolder is zaterdag dan ook onze absolute kopman."