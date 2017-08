Stan Dewulf pas 32ste in tijdrit op EK bij de beloften

De beste Belgische prestatie kwam van Belgisch kampioen tijdrijden Senne Leysen. Die legde het parcours van 31,5 km in het Deense Herning af in 39:18, op 1:45 van de gouden medaille. Stan Dewulf uit Stavele was 32ste op 3:13.