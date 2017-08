Sep Vanmarcke wordt vierde in Londen

De zevende editie van de Prudential RideLondon-Surrey Classic betekende het debuut voor de Britse klassieker in de WorldTour. Sterker nog, nooit eerder kreeg een Britse wielerwedstrijd het WorldTour-label. Een spervuur aan aanvallen in het wedstrijdbegin resulteerde uiteindelijk in een kopgroep van vijf. Iljo Keisse, de Fransman Julien Duval, de Nederlanders Twan Castelijns en Wesley Kreder en de Deen Mads Würtz Schmidt namen een maximale voorsprong van vier minuten.

Tussen kilometerpaal 50 en 140 lagen vijf beklimmingen en die klimkilometers betekenden het einde voor Duval en Kreder. In het peloton bepaalden Sky en Sunweb het tempo. En dat tempo lag hoog, want met nog 80 kilometer te gaan werden Keisse en co opgeslokt door het peloton. Tien kilometer later, op een volgende beklimming, schudde Peter Kennaugh aan de boom. Matteo Trentin en Daryl Impey reageerden en gingen op en over Kennaugh.

Op Box Hill, de laatste klim van de dag, maakte Jasper Stuyven de oversteek naar het leidersduo, maar ver was het peloton niet. Het trio verdedigde kilometers lang een voorsprong van om en bij de halve minuut. Op veertien kilometer van de finish moest Impey de rol lossen. Stuyven en Trentin gingen vrolijk door, maar de sprintersploegen timeden perfect en grepen het duo in de slotkilometer. In de daaropvolgende sprint stond geen maat op Kristoff, die Tom Boonen opvolgt op de erelijst. Cort Nielsen en Matthews mochten mee op het podium, Vanmarcke net niet.

Kristoff boekte zijn zevende zege van het seizoen en de tweede in de WorldTour. Eerder won hij een rit in de Ster van Bessèges (2.1), drie etappes in de Ronde van Oman (2.BC), de tweede rit in de Driedaagse van De Panne-Koksijde (2.BC) en Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt.

(Belga - foto a-Belga)