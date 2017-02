Sep Vanmarcke wil met steun van ploegmakkers frisser naar de eindmeet

De renner start zaterdag als kopman bij zijn nieuw team Cannondale-Drapac.

"Ik ben er dit jaar opnieuw bij, nadat ik vorig jaar bewust de Belgische openingsklassieker links liet liggen", blikte de 28-jarige Vanmarcke donderdag tijdens een persconferentie in het rennershotel vooruit naar de Omloop. "In 2015 had ik me voorgenomen grote koersen te winnen en was ik eigenlijk veel te vroeg in vorm, zodat ik niet echt op het voorplan kwam tijdens de 'monumenten'. Dat wou ik in 2016 niet tegen komen. Vandaar. Nu kies ik ervoor om de Omloop weer te rijden. Ook al omdat ik nu voor een nieuwe ploeg rijd en ik vind het belangrijk dat iedereen goed op elkaar ingesteld geraakt. Ik ben wel blij er terug bij te zijn. De Omloop blijft nu eenmaal een erg leuke koers. De wedstrijd is ook opgewaardeerd naar de WorldTour. Dat zorgt ervoor dat er grotere namen aan de start staan. De punten zijn nu eenmaal belangrijk. Als je in Gent in topvorm verschijnt kan je al scoren in een 'grote koers'. Of dit het koersverloop zal veranderen, zien we zaterdag wel."

In een wedstrijd als de Omloop zijn de weersomstandigheden vaak bepalend. "Ik rijd wel graag in slecht weer. Let wel, ik word daar niet beter van, maar ik word er ook niet snel slecht van. Ik reed dit seizoen nog maar twee wedstrijden. Ik zag daar een sterke Tiesj Benoot en Jasper Stuyven. Over de andere renners kan ik niet oordelen, want die zag ik nog niet aan het werk. De verkenning was wel leerrijk. De Haaghoek ligt er slecht bij. De Eikenberg is nu een Formule 1-parkoers geworden, voor de rest is alles wel hetzelfde gebleven."

Er zijn een pak favorieten voor de zege. Wereldkampioen Peter Sagan is opnieuw één van hen

"Hij mag dan wel een heel sterke renner zijn, maar Sagan kan toch niet elke koers belachelijk sterk zijn? Ik ben er zeker van dat ik in dit nieuwe team een betere ondersteuning kan krijgen. Net daardoor kan ik zo een pak frisser naar de finish rijden. Misschien lukt het me zo om nog eens om te winnen."

