Schaafwonden voor Sep Vanmarcke na val in slotkilometer

Allebei komen ze donderdag opnieuw aan de start voor de vierde etappe. "Ik zat in het wiel van Van Asbroeck toen die plots tegen de vlakte ging. Ik kon nog remmen, maar kon het contact niet meer vermijden", vertelde Vanmarcke.

"Ik denk dat mijn voortube moet weggegleden zijn op een spoor met olie of zo", verklaarde Van Asbroeck. "Het was beginnen regenen en daardoor werd het gevaarlijk in de bochten. Zo'n domme val nadat de ploeg zoveel werk had opgeknapt. Jammer. En ik betrek dan ook nog eens Sep Vanmarcke in mijn buiteling. Wel hebben we op wat schaafwonden na niet te veel schade opgelopen. Morgen is er weer een dag en hopelijk hebben we dan meer geluk."

(BELGA)