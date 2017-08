Ploeg haalt zegekoning Timothy Dupont om disciplinaire redenen uit koers

Vorig jaar reed Timothy Dupont de pannen van het dak. Aan het einde van het seizoen stond zijn zegeteller op 17. Hij kroonde zich daarmee niet alleen tot Belgische zegekoning, maar liet op internationaal vlak ook ene Peter Sagan achter zich. De tweevoudige wereldkampioen won vandaag overigens de 3de rit in de BinckBank Tour, terwijl Dupont niet eens mocht meerijden. Symbolischer kon haast niet.

"Ik vind dat Timothy door enkele uitlatingen de normen en waarden van een profrenner niet uitstraalde", liet Michiel Elijzen vandaag via een Belga-persbericht optekenen. "Waarom ik hem juist uit de ploeg heb gezet, hoeven jullie niet te weten. Dat blijftbinnenskamers. Maar ik vond dat ik die maatregel wel moest nemen, ook al was dat niet gemakkelijk."

Aangekondigde anticlimax

De disciplinaire uitsluiting van Dupont is de bijna aangekondigde anticlimax van de maandenlang aanslepende bizarre berichtgeving omtrent de al dan niet vermeende materiaalproblemen bij Veranda's Willems-Crelan, het kersverse procontinentale team dat uit een fusie van het continentale Veranda's Willems (met Dupont) en de crossploeg van Crelan (met Wout van Aert) ontstond. Al in februari doken tijdens de Ster van Bessèges geruchten op uit het peloton over "een fiets die wel heel rare remgeluiden maakte". Bovendien bleven ook de resultaten uit. Een logisch gevolg van? De nationale media sprongen erop, maar de renners, die de voorbije twee seizoenen nog zo succesvol waren, hielden de lippen stijf op elkaar.

Een half jaar later is de bom dan toch voor het eerst een klein beetje gebarsten. De fiets is intussen in orde, de sfeer daarentegen niet. Ook logisch, lijkt ons. IJzeren Briek-jurylid Dirk Demol verwoordde het mooi tijdens een interview, eind juni in Krant van West-Vlaanderen. "Vorig jaar zag ik in de Ronde van Kroatië allemaal kameraden die voortdurend lachten, plezier maakten en voor elkaar door het vuur gingen. Nu blijft daar niets nog van over. Het zal sowieso een reden hebben, maar het verschil met vorig jaar is simpelweg te extreem."

Geen dramatisch verschil

Het verschil is inderdaad te groot. We moeten niet rond de pot draaien: Dupont presteert niet zoals twaalf maanden geleden en niet zoals velen dit jaar van hem verwacht hadden. Maar dramatisch is het nu ook weer niet. Sinds de Ronde van Luxemburg - ook dat is geen toeval - verzamelde hij een resem dichte ereplaatsen. En vooral: bergop staat hij zijn mannetje. We denken dan aan de koninginnenrit van de Ster ZLM Toer naar La Gileppe en de lastige slotetappe in de Ronde van Wallonië met aankomst op de Muur van Thuin. Bovendien staat de Bredenaar scherper dan ooit, een teken dat hij nog altijd serieus met zijn vak bezig is. In juli trok hij nog op hoogtestage naar Livigno, samen met onder meer Wout van Aert, met wie Dupont het goed kan vinden.

Wat het dan wel is? Topsport draait om details. En laat dat nu net hetgene zijn waar het de voorbije maanden aardig misliep. Zo ook de uitsluiting van de belangrijkste sprinttroef in deze BinckBank Tour. Het slotwoord is voor Dupont zelf. "Het gaat om een banale discussie over kleine details. Een domme discussie met een beetje frustratie van mijn kant en een beetje frustratie vanuit de ploeg. Alleszins vind ik het een veel te zware straf voor wat het maar is." Meer wilde hij niet kwijt. En gelijk heeft hij.

(TVB)