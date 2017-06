Piet Allegaert wordt vierde in proloog van Ronde van Luxemburg

Het was Bert Van Lerberghe die meteen een zeer sterke tijd neerzette (3'08"). Sébastien Delfosse moest slechts enkele honderdsten van een seconde prijsgeven en bezette zo voorlopig de tweede plaats. Gaudin, als dertiende gestart, klokte af in net 3 minuten rond en kneep zo maar liefst acht seconden van de beste tijd af. Een hele poos lang kwam niemand nog in de buurt van Gaudin tot de specialisten op pad gingen. Benjamin Declercq reed na 3'06" over de eindmeet. Zijn teamgenoot bij Sport Vlaanderen-Baloise, Piet Allegaert, deed met 3'04" nog iets beter en zou uiteindelijk op de vierde plaats stranden en zo ook de trui van beste jongere veroveren.

En dan begon Greg Van Avermaet aan zijn proloog. De olympisch kampioen, die dinsdag hervatte met de kermiskoers van Gullegem, stoof door de straten van Luxemburg, Gouden Greg moest uiteindelijk één seconde prijsgeven op Gaudin. Zijn teamgenoot Jean-Pierre Drucker, winnaar van de proloog van vorig jaar, klokte af in 3'04" en werd uiteindelijk derde.