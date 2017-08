Patrick Lefevere ziet topper vertrekken bij Quick-Step

Dat maakte het Russisch-Duitse WorldTour-team bekend in een persbericht.

"Ik ben blij met deze nieuwe stap in mijn carrière", liet Kittel weten. "Met deze stap hoop ik nieuwe inspiratie op te doen. Ik denk dat het team alle capaciteiten bezit om mij te helpen in mijn sprints. Katusha-Alpecin heeft de voorbije jaren diverse wijzigingen doorgemaakt, die ik met plezier heb aanschouwen. Ik kijk er naar uit deel uit te maken van het team."

De 29-jarige Kittel was in de voorbije Tour de France nog goed voor vijf etappezeges. Hij leek zeker van de groene trui, maar moest uiteindelijk opgeven als gevolg van een valpartij. In totaal was Kittel in zijn carrière al goed voor veertien etappezeges in de Tour, vier in de Giro en eentje in de Vuelta. Hij won ook al vijf keer de Scheldeprijs.

