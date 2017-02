Orica-Scott rekent op Jens Keukeleire voor Omloop

"Woensdag rijd ik achter Jens Keukeleire, Sam Bewley, Magnus Cort Nielsen en Christopher Juul Jensen. Die vier gaan de finale van de Omloop verkennen. De rest van de selectie komt pas vrijdag naar België. Afhankelijk van het weer werken we 100 tot 150 kilometer af. Het is te gek problemen te gaan zoeken als het te fel regent, maar ik wil toch dat mijn renners opnieuw het gevoel met de kasseien en de korte nijdige hellingen hebben. Het materiaal wordt dan ook nog eens uitvoerig getest. Onze kopman voor zaterdag is Jens Keukeleire, al krijgt ook Cort Nielsen een beschermde rol. Wij willen zeker meespelen in de openingsklassieker."

