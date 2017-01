Organisatie past parcours voor BK veldrijden in Oostende aan: 50 meter minder loopwerk

Maandag maakte de organisatie bekend dat een lange loopstrook in het parkoers zou worden ingekort met 150 meter, maar dat blijkt niet te kloppen. "De loopstrook zal uiteindelijk 250 meter bedragen", bevestigde Lissens.

"Het parcours zal 2525 meter lang zijn en dus was de loopstrook van 300 meter, die oorspronkelijk was ingecalculeerd, te lang", legde Lissens uit. "Het reglement schrijft immers voor dat slechts tien procent van het volledige parcours niet-berijdbaar mag zijn. Daarom werd de loopstrook met 50 meter ingekort tot 250 meter."

Over de inkorting van de lus over het strand voor de vrouwen en nieuwelingen, wilde Lissens nog niet veel bekendmaken. "Daar zullen we woensdag nog over communiceren. We vinden 250 meter lopen voor zowel nieuwelingen als vrouwen te veel."

