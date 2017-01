Organisatie past parcours voor BK veldrijden in Oostende aan: 150 meter minder loopwerk

Het BK in Oostende vindt komend weekend plaats, over een uniek parcours, met een grote brug die de overgang maakt van de Hippodroom naar het strand. Die strook over het zand blijkt nu iets te lang, want de organisatie besliste maandagnamiddag om de zandpassage met 150 meter in te korten. "Deze namiddag kregen we bezoek van Danny De Bie en die merkte op dat de renners toch wel veel zouden moeten lopen, wat ook door de regisseur van de VRT nog eens werd bevestigd", aldus Rik Debeaussaert van de organisatie. "De strook was volgens hen te lang. We hebben dan in samenspraak beslist om die strook over het zand in te korten van 480 meter naar 330 meter. We moeten niet alleen rekening houden met de profs, maar bijvoorbeeld ook met de nieuwelingen en junioren."

"Niet uitzonderlijk"

Het parcours werd enkele weken terug voorgesteld als volgt: een totale lengte van 2.650 meter, 1.342 meter over gras, 480 meter door het zand, 413 over sintel, 80 meter asfalt en 335 meter over bruggen. "Het gebeurt wel vaker dat het parcours in de laatste week van het BK nog veranderingen ondergaat", zegt Rik Debeaussaert. "Hier en daar zijn er nog enkele minieme aanpassingen, met bijvoorbeeld een iets langere bocht, zodat we nu op een parcours komen van 2.525 meter."

Uniek aan het parcours is de installatie van een stalen hangbrug van 129 meter lengte die de Hippodroom verbindt met het strand. De brug is zes meter breed en acht meter hoog, met een hellingsgraad van 21 procent. Het alternatief scenario zal niet moeten toegepast worden. "Dat was een scenario waarbij het strand niet werd aangedaan als er storm werd voorspeld. De voorspellingen zijn goed, dus daar hoeven we ons geen zorgen over te maken", besluit Rik Debeaussaert.

