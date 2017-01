Nieuwe stijl bij voorstelling van wielerteam Gaverzicht-Glascentra

Het werd een voorstelling in nieuwe stijl. Het ontmoetingscentrum d'Iefte in Deerlijk, de bakermat van het team, was 'the place to be'. Voor het eerst een voorstelling in een heuse theaterzaal die goed gevuld was met familieleden en sympathisanten van het team. Alles werd keurig voorbereid met uiteraard de renners in de hoofdrol. Eén voor één op het podium en samen zwaaien en zelfs een dansje ten beste geven.

Thomas Debrabandere: "Wij zijn een club waar iedereen welkom is. Met onze werking van jong tot elite zijn wij een uitzondering geworden. Het enthousiasme en de familiale sfeer blijven uiteraard behouden. Wij noteren een aangroei van meer dan 10 leden en zijn vol vertrouwen voor 2017."

(MV)