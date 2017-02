De 20-jarige Europese vicekampioene uit Varsenare moest in de finale enkel de Duitse wereldkampioene Kristina Vogel en de Colombiaanse thuisrijdster Martha Bayona Pineda voor zich dulden. Voor Nicky was het na haar zilveren plak in Apeldoorn al haar tweede wereldbekermedaille op de keirin, ze is ook leider in de wereldbekerstand.

De vierde en laatste wereldbekermanche van het seizoen wordt op 25 en 26 februari in het Amerikaanse Los Angeles gehouden.

(Belga)