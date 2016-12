Michael Vanthourenhout verlengt contract bij Marlux-Napoleon Games

Michael Vanthourenhout verzamelde begin dit seizoen al zeven podiumplaatsen, waaronder overwinningen in de Poldercross in Kruibeke en in het Luxemburgse Contern. De voorbije weken sukkelde hij met de luchtwegen, maar sinds de Scheldecross, waar hij zesde werd, gaat het weer de goede kant uit.

Eerder al raakte bekend dat wereldkampioen Eli Iserbyt, overgekomen in juni van dit jaar, tot eind 2021 aan de ploeg verbonden blijft. "En dus is onze toekomst verzekerd met twee jongens zoals Michael en Eli", aldus manager Jürgen Mettepenningen, die ook nog met Kevin Pauwels (contract tot eind 2018) en Klaas Vantornout (contract tot 1 maart 2018) twee andere toppers in zijn rangen heeft.

(Belga)