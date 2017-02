Michael Vanthourenhout in Maldegem tweede na van der Poel: "Zaterdag wil ik me tonen"

De vicewereldkampioen en regerende Nederlandse kampioen kwam er solo over de meet. In de strijd om de tweede plaats haalde Wingenaar Michael Vanthourenhout, de winnaar van vorig jaar, het van Tim Merlier. Wereldkampioen Wout van Aert werd vierde, Gianni Vermeersch uit Klerken vervolledigde de top vijf.

Het was het podium van het recente wereldkampioenschap, Wout Van Aert gevolgd door Mathieu Van der Poel en Kevin Pauwels, dat de rest op sleeptouw nam bij de start van de Parkcross. Tot in de tweede ronde Van der Poel ging versnellen. Van Aert liet de teugels wat vieren en drong zo Vanthourenhout in de tegenreactie. De wereldkampioen volgde met Kevin Pauwels en Tim Merlier in het wiel.

Herkansing van het WK

Net voor het ingaan van de vierde ronde kwamen Wietse Bosmans en de Nederlander Corné van Kessel bij het groepje met Van Aert dat op dat punt volgde op 0:25 van de eenzame leider, Mathieu Van der Poel. Michael Vanthourenhout versnelde opnieuw en kreeg nu Merlier in steun. Met nog drie ronden voor de boeg had Van der Poel reeds 0:55 voorsprong op het duo Vanthourenhout-Merlier. Wout van Aert met Kevin Pauwels en Wietse Bosmans volgden op meer dan één minuut van de Nederlandse kampioen, die niet meer in de problemen kwam. Net voor het ingaan van de slotronde schudde Michael Vanthourenhout Tim Merlier van zich af en verzekerde zich zo van de dichtste ereplaats op de 'herkansing van het WK', waar in elf edities nog nooit een wereldkampioen zijn naam op de erelijst kon zetten.

Michael Vanthourenhout: "Al iets laten zien in Lille"

Twee keer trok Michael Vanthourenhout op jacht naar eenzame vluchter Van der Poel. Een eerste keer werd hij opnieuw bijgebeend door een groepje met Wout van Aert. De tweede poging om zich alleen los te wrikken lukte wel. Vanthourenhout liet toen Tim Merlier achter zich en verzekerde zich zo van de dichtste ereplaats.

"Ik zat na het WK met wat wrevels omdat pech me daar genekt heeft. Daarom wou ik vandaag laten zien dat ik nog steeds conditioneel goed ben", stelde Vanthourenhout. "Aan Mathieu van der Poel was vandaag bitter weinig te doen. Hij versnelde op het einde van de eerste ronde en ik zat net iets te ver om direct weerstand te kunnen bieden. Samen met Tim Merlier heb ik steeds jacht gemaakt op de leider, maar we kwamen niet echt veel dichter. In de slotronde ontdeed ik me van Merlier en ging zo op weg naar de tweede plaats. Het hoogst haalbare vandaag na een ontketende Van der Poel. Ik verwacht nog veel van het seizoenseinde. Dat wil ik zaterdag in Lille al laten zien."

