Matthias Brändle wint tijdrit, Wout van Aert snoept Gilbert leiderstrui af

Brändle haalde het na 13,4 km met start en aankomst in Beveren. De 27-jarige voormalig werelduurrecordhouder klokte af in 15:40 en was daarmee 14 sneller dan de Duitser Tony Martin (Katusha), Wout van Aert en de Fransman Sylvain Chavanel (Direct Energie). Die klokten allen af binnen de seconde.

Wout van Aert neemt de rode leiderstrui over van Belgisch kampioen Philippe Gilbert (Quick-Step Floors), die als elfde 38 seconden toegaf op Brändle. Van Aert, wereldkampioen veldrijden, heeft in het klassement een voorsprong van 10 seconden op Tony Martin. Brändle volgt op 11 seconden, Gilbert op 19.

Morgen/zaterdag wacht de koninginnenrit over 167,8 km met vertrek en finish in Ans. De rittenkoers eindigt zondag in Tongeren.

Het was Jens Adams die, als zevende gestarte renner, met 16:25 een eerste richttijd neerzette. Deze hield lange tijd stand tot Jürgen Roelandts binnen bolde en vier seconden afneep van de tijd van de veldrijder. Matthias Brändle zoefde daarop over het parcours. De ex-werelduurrecordhouder was aan het tussenpunt met 7:04 al 25 seconden sneller dan Roelandts en kwam uiteindelijk binnen na 15:40. Meteen was Brändle daarmee de eerste renner die onder de 16 minuten dook.

Jens Keukeleire, vertrokken zonder rugnummer, kwam met 16:14 dicht in de buurt van de Oostenrijker. De Sloveen Simon Spilak finishte in 16:18 en positioneerde zich daarmee een tijdlang op de derde plaats, tot de Fransman Anthony Turgis over de eindmeet kwam in 16:13. Ook zijn landgenoot Sylvain Chavanel beet zijn tanden stuk op de tijd van Matthias Brändle. 'La Machine' werkte het traject af in 15:54, veertien seconden trager dan de Oostenrijkse kampioen. Rémi Cavagna klokte af in 16:01.

En dan ging wereldkampioen Tony Martin van start. De Duitser moest aan het tussenpunt wel 14 seconden toegeven op de tijd van Matthias Brändle. Martin kon in het tweede gedeelte geen tijd meer goedmaken en moest zich met 15:54 gewonnen geven en strandde dus op 14 seconden van Brändle. Wout van Aert ging daarna op pad. De wereldkampioen veldrijden deed het voortreffelijk, zat als gegoten op zijn fiets en knalde binnen in 15:54. Enkel Philippe Gilbert bevond zich dan nog op het parcours. De man in de rode leiderstrui finishte in 16:19 en was daarmee meteen leider af.

