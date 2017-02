Mathieu Van der Poel wint Superprestige in Hoogstraten

Mathieu Van der Poel haalde het voor wereldkampioen Wout van Aert (Crelan-Charles) en Kevin Pauwels (Marlux-Napoleon Games). Het is voor de Nederlander zijn derde overwinning op rij in Hoogstraten. Het was Tom Meeusen die als eerste het veld indook, in zijn zog volgde Mathieu van der Poel die al snel de koppositie overnam en net zoals in andere wedstrijden probeerde de tegenstander meteen in de eerste ronde al op een stevige achterstand te zetten. Dat lukte hem niet zo overtuigend als in andere crossen. Na één ronde telde hij vier seconden bonus op Meeusen, zes tellen op het duo Van Aert/Pauwels. Door een foutje in de tweede ronde, Van der Poel reed zich vast in de modder en kwam ten val, slaagden de anderen erin om weer aan te pikken.

Wat daarna volgde was een steekspel dat rondenlang duurde. Van der Poel schudde een paar versnellingen uit de benen, Van Aert dichtte telkens het gaatje, meestal in de modderstrook richting finish waar hij met zijn lange stelten in het voordeel was.

In de zesde ronde kwam Pauwels dan even vooraan postvatten, maar lang zou dat niet duren en Van der Poel nam weer over. Intussen kreeg Meeusen in diezelfde ronde af te rekenen met pech nadat hij in een putje reed en problemen kreeg met zijn zadel. De Telenet Fidea Lion verloor kostbare tijd, we kregen een leiderstrio in plaats van een kwartet.

Wereldkampioen Van Aert, tot dan toe altijd in de verdediging, besloot het geweer van schouder te veranderen in de zevende ronde en trok zelf in de aanval. Nu was het de beurt aan Van der Poel om enkele lengtes goed te maken. Al snel beende hij de wereldkampioen bij en kregen we daarna opnieuw hetzelfde scenario. Finaal maakte de Nederlander het verschil halfweg de voorlaatste ronde en slaagde Van Aert er niet meer in het kloofje te dichten.

De zege was voor Van der Poel, zijn 19de al van het seizoen. Van Aert moest op zes seconden vrede nemen met een tweede plaats, net zoals zaterdag in Lille. Pauwels vervolledigde het podium. Klaas Vantornout werd twaalfde, net voor Gianni Vermeersch.

Van der Poel heeft nu zes van de zeven wedstrijden gewonnen in de Superprestige, enkel in Francorchamps moest hij Van Aert voor zich dulden. Hij telt nu 104 punten, vijf meer dan Van Aert met enkel nog de slotmanche volgende week in Middelkerke op het programma. Laurens Sweeck bezet de derde stek met 79 punten, acht meer dan Pauwels die vierde staat.

