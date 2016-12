Mathieu van der Poel voegt cross in Bredene toe aan programma

"Op 30 december, daags na Loenhout en twee dagen voor Baal, zal Van der Poel het in de Belgische badplaats opnemen tegen onder anderen Wout van Aert en Zdenek Stybar", zo klinkt het op de teamwebsite. "Gezien het zachte winterweer en de bijgevolg minder belastende omlopen van de voorbije weken past de wedstrijd in Bredene nog netjes in het programma van de Nederlandse kampioen. Van der Poel, huidig zegekoning met 14 overwinningen, hoopt zo met de juiste bagage de belangrijke januarimaand aan te vatten."

Van der Poel won vrijdagavond de zesde manche van de Superprestige in Diegem. De Nederlander klopte wereldkampioen Van Aert, die dit seizoen al 10 zeges boekte.

(Belga)