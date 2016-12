Mathieu van der Poel kraait victorie in Diegem, materiaalpech nekt sterke Gianni Vermeersch

De voorbije wedstrijden toonde Mathieu van der Poel zich telkens op het einde de betere van Wout van Aert en ook in Diegem maakte de Nederlander, nochtans naar eigen zeggen net zoals Van Aert sukkelend met een verkoudheid, al meteen zijn intenties duidelijk. Na de start nam hij het commando en enkel de wereldkampioen wist zijn spoor te volgen. In de zandbak werd het verschil met de rest van het pak gemaakt. De vogels waren gaan vliegen, andermaal stevenden we af op een duel tussen de twee jonge tenoren.

Europees kampioen Aerts leek nog even tegen te sputteren, maar ook hij telde na de eerste passage aan de finish al 13 seconden achterstand en zou die nooit meer goedmaken. Wel zou hij Kevin Pauwels nog bij zich zien komen en ook een sterke Gianni Vermeersch uit Klerken was nooit ver weg in de strijd om plek drie.

Pech voor Gianni

Vooraan ontstond een steekspel tussen Van der Poel en Van Aert. Voortdurend wisselden de posities, de ene keer nam Van Aert enkele lengtes en moest de Nederlander het gaatje dichten, de andere keer verraste Van der Poel met een demarrage. Op twee rondes van het einde telde het duo 43 seconden voorsprong op achtervolgers Pauwels en Aerts. Vermeersch zag zijn vijfde plek in rook opgaan na materiaalpech en moest ruim een halve ronde lang op één been peddelen richting materiaalpost.

In de voorlaatste ronde leek Van der Poel er vandoor te gaan, maar andermaal knokte Van Aert zich terug. De twee leiders doken samen de slotronde in. Daarin versnelde Van der Poel aan het voetbalveld. Hij gaf die kleine voorsprong, twee tellen slechts, niet meer af. Dat het met het vertrouwen goed zit bij de Nederlander demonstreerde hij nog even met een fantastische sprong op de laatste brug richting finish. Een show voor het publiek, een risico waar de Nederlander mee weg kwam. Hij snelde naar de zege, zijn veertiende al van het seizoen. Daarmee komt de tussenstand op 14-10 in het nadeel van Van Aert, die tweede werd. Kevin Pauwels won de strijd om de derde plek van Toon Aerts en eindigde voor de vierde keer op rij op het podium. Klaas Vantornout werd eerste West-Vlaming op de negende stek.

In de stand verstevigt Van der Poel zijn leidersplaats met 89 punten. Van Aert telt 85 punten. Van der Poel was eerder dit seizoen al de beste in Gieten, Zonhoven, Ruddervoorde en Gavere. Van Aert zegevierde op het F1-circuit van Spa-Francorchamps.

(Belga)