Mathieu van der Poel boekt 18e zege

Na de 'WK-herkansing' in Maldegem waar Mathieu van der Poel aan het feest was, stond in de Lilse Bergen opnieuw een klassementscross op het programma. Meteen na de start probeerde Van der Poel als vanouds de wedstrijd in handen te nemen en dat zag ook Tom Meeusen die op de tanden beet en het hoge tempo van de Nederlander probeerde te volgen. Wat verder volgde Wout van Aert, met ook nog Lars van der Haar, Corné van Kessel en enkele anderen in zijn wiel.

Van der Poel kon zijn wil niet meteen opleggen en stelde na één ronde vast dat hij niet alleen Meeusen nog naast zich moest dulden, maar dat ook Van Aert niet ver zat met vijf seconden achterstand. De Nederlander deelde een tweede prikje uit in de tweede ronde, maar zag de anderen terugkeren. Net toen hij weer versnelde en een beetje afstand nam, maakte hij een foutje op de brug en zag hij Van Aert het commando overnemen. Ook de wereldkampioen zou niet wegrijden, net voor het ingaan van ronde drie sloot Van der Poel weer aan bij Meeusen en Van Aert. Het tempo stokte vooraan. Ook Van der Haar, Van Kessel, Tim Merlier, Pauwels en nog enkele anderen sloten aan.

Zo ging het voortdurend op en neer. Iedere keer dat Van Aert of Van der Poel versnelde wist enkel Meeusen te volgen, ronde na ronde dunde het groepje achtervolgers uit. Pauwels en co. moesten er weer af, enkel Meeusen leek het duo te kunnen volgen.

Uiteindelijk kregen we in de vier laatste rondes vijf koplopers: Van der Haar, Pauwels, Meeusen, Van der Poel en Van Aert. Het was Van der Haar die in de voorlaatste ronde besloot om niet af te wachten en in de aanval ging. Van der Poel dichtte het kloofje op zijn beurt, met vier gingen ze de laatste ronde in. Pauwels volgde op luttele seconden op een vijfde stek.

De renner van Marlux-Napoleon Games wist nog aan te sluiten in die laatste ronde, maar zou niet meedingen om de zege. Meeusen waagde zijn kans, opnieuw knapte Van der Poel het werk op. In een spannend slot bracht Van Aert bij een inhaalmanoeuvre zichzelf en Van der Poel nog bijna ten val, maar de twee bleven rechtop. Andermaal kregen we een duel op het scherpst van de snee en het was de Nederlander die in een bocht met een technisch kunstje zich voorbij Van Aert wist te wringen en de kop nam in de laatste honderden meters. Van Aert maakte vervolgens nog een klein foutje. Van der Poel pakte de zege met vier seconden voorsprong op Van Aert, die de sprint om de tweede plek won van Meeusen en Pauwels. Van der Haar werd vijfde op zes seconden.

